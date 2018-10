Según las denuncias presentadas por los retenidos, José Luis Aduén Uribe, capturado en las últimas horas, se hacía pasar por integrante de una comunidad religiosa y los contrató para tener sexo entre ellos, transmitirlo y supuestamente pagarles 70.000 pesos diarios.

Las víctimas denunciaron que este hombre además de no cumplir con el pago, los mantenía cautivos y bajo la amenaza de que iban a ser denunciados ante las autoridades migratorias dada su condición irregular de permanencia en Colombia.

Una de las víctimas le contó a la Fiscalía, citada por Blu Radio: “Me quise ir pero me amenazaba, me prometió sacar una cédula colombiana y no lo hizo”.

Asimismo afirmaron que debían pagarle por la alimentación y el alquiler del inmueble en donde se encontraban.

En las audiencias, indica la emisora, la víctima contó que por necesidad cayó en el negocio de videollamadas y así conoció a este hombre que lo obligaba a trabajar más de siete horas sin dejarlo salir:

“Mi trabajo era masturbarme, tener sexo y producir escenas, vestirme de transexual. Por 70 ‘tokens’ me daban 40 dólares. Duré dos meses trabajando, pero nos maltrataba y no nos pagaba”.

Otro venezolano agregó que los tenían pasando hambre y asegura que dentro de la vivienda había 28 personas. “Una de ellos sería un menor de edad al que obligaban, al igual que al resto de sus compañeros, a trabajar 16 horas continuas bajo la amenaza de que si no lo hacían les dispararían con un arma de fuego”, agregó el medio.

Durante el allanamiento a la vivienda, ubicada en el barrio Los Andes de Barranquilla, se encontraron computadores, cubículos y mobiliario para grabar las escenas sexuales.

El detenido también cobraba dinero por las imágenes sexuales y fue detenido luego de que una de las personas logró escapar y denunció ante las autoridades la situación. Ahora es investigado por los delitos de constreñir a la prostitución y concierto para delinquir.

Luego de ser presentado ante un juez, Aduén será llevado a audiencia de solicitud de medida de aseguramiento, donde se definirá si es recluido en una cárcel.