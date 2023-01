Este cuatro de enero se registró un incendio en una fábrica ubicada en el occidente de Bogotá. Según informaron los bomberos, la emergencia ocurrió en la calle 80, muy cerca del Coliseo Live, kilómetro 1 vía Cota-Siberia.

(Lea también: Fábrica de colchones incendiada en Bogotá recibe desoladora noticia; sus empleados temen)

La compañía afectada fue la fábrica de colchones Ramguiflex y Espumas Santafé. Imágenes de lo ocurrido muestran la magnitud de la conflagración, puesto que la columna de humo se apreciaba desde varios barrios de la capital de país.

Ramón Guisado, propietario de la fábrica, dijo en RCN Radio que aunque se perdió todo el trabajo de 32 años, hará lo posible por proteger a sus trabajadores. De hecho, el gerente de la empresa está a cargo de organizar el regreso a operaciones.

El gerente de la fábrica de colchones afirmó en Noticias Caracol que, a pesar de la oportuna reacción de los bomberos, el incendio no pudo ser controlado rápidamente y de ahí que la destrucción sea casi total.

“Lamentablemente, no logramos controlar toda la situación, pero lo importante y lo positivo es que no tenemos ninguna afectación, ningún tipo de pérdidas humanas, no hay heridos, no tenemos víctimas y esa siempre fue la prioridad en todo el operativo”, declaró.