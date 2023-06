El 27 de agosto de 2014 fue encontrado sin vida en la habitación 23 del club El Nogal el empresario mexicano Luis Fernando Campos Yanelli. Según Medicina Legal, falleció por una intoxicación con monóxido de carbono, al parecer asociada con una fuga de gas.

Siete años después, la Fiscalía imputó al exgerente del club, Luis Fernando Vargas, a Ricardo Andrés Muñoz Rojas, entonces jefe de Electromecánica y a Juan Casadiego Sepúlveda, exdirector de Mantenimiento, por su posible vinculación con este hecho.

Aunque no se conocen mayores de la imputación, se sabe que estas tres personas fueron imputadas por el delito de homicidio culposo. Delito por el cual se declararon inocentes e irán a juicio. Recientemente, el juzgado 10 Civil de Bogotá decretó el embargo y retención de los dineros depositados o que lleguen a entrar en las cuentas de las que sea titular la Corporación club El Nogal.

El tope del embargo es de $ 4.000 millones. Esto como medida cautelar mientras el juzgado resuelve una apelación que presentó el club ante una decisión que le ordena pagarle a la familia de Campos una indemnización por $ 2.300 millones.

El fallo de primera instancia dice que el perjuicio ocasionado a la familia del empresario no pudo ser peor. Campos Yanelli viajó de Ciudad de México a Bogotá por negocios. Se hospedó en la habitación número 23 de un club que no le garantizó la suficiente seguridad. Un par de días antes de su muerte, la víctima fue encontrada inconsciente y cubierta de vómito, tras no llegar a una junta en el mismo hotel del club. En su momento fue trasladado a la clínica del Country y fue dado de alta con medicación. Sin embargo, el 27 de agosto de 2014, personal de servicios lo halló sin signos vitales. Sus pulmones se colmaron con el suficiente monóxido de carbono para apagar su vida, a causa de fallas en un tubo cercano a su habitación y que conectaba dos calderas.

“El Nogal estaba en la posición de garante o de guardián de la cosa o actividad, porque está bajo su cuidado, control y dirección (…). Ese proceder del personal de El Nogal, concatenado al mal estado del tubo y/o ducto de la chimenea, aumentó el riesgo de por sí ya creado con la sola instalación de esas máquinas en el piso 4º de las dependencias de El Nogal y generó, indiscutiblemente, que los gases propios de la combustión, primero, se expulsaran con lentitud; segundo, ante los múltiples agujeros, esos gases no emergían todos por el paso usual de la chimenea, sino que, parte de esos vapores cambiaron de rumbo y destinaron su salida por las fisuras, griegas o agujeros provistos en el tubo y/o ducto de la chimenea”, señaló el Juzgado.