Se conocieron las primeras imágenes del regreso de los cuerpos de Zair Guette, el cantante, y su mánager, Teddy Vergara, al Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz de Barranquilla. Ambos fueron asesinados en circunstancias que aún están siendo investigadas, después de que el cuerpo de Guette fuera encontrado sin vida en Ginebra, Valle del Cauca.

Las autoridades siguen recolectando datos sobre el caso, aunque las primeras versiones indican que la presencia del artista en esa región estaba vinculada a compromisos laborales. El teniente coronel Rubén Gaitán, jefe de la Policía de Buga, detalló que los cuerpos fueron localizados en una zona aislada de la vereda Barranco Bajo.

“La Policía recibió una alerta sobre una persona con heridas de bala. Al llegar, encontramos a la víctima y la trasladamos a un centro médico. Después, durante un recorrido por el área, hallamos otro cuerpo sin vida“, explicó el oficial.

El presagio de Guette sobre su propia muerte

Un video que ha circulado en redes sociales ha cobrado importancia después del asesinato del artista. En él, Guette hablaba de la muerte de manera ligera, sin presagiar lo que le esperaba.

“Analiza esto, yo no quiero morirme, para nada. Una persona que viva más de ciento y pico de años se vuelve un angelito para mí”, decía Guette, riendo con sus amigos. Luego, añadió con humor: “Con este calor, uno no se puede morir, enterrado a cuatro metros bajo tierra. Yo no me quiero morir“.

Las investigaciones del doble crimen siguen su curso, mientras que amigos, familiares y fans lamentan la pérdida de un talento que prometía ser una estrella en la música colombiana.

