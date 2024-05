El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Calidad de la Educación, Icfes, ha generado expectativa y preocupación al anunciar ajustes significativos en el calendario de la Prueba Saber 11° Calendario A.

Estos cambios, motivados por contratiempos en la plataforma de inscripciones de los colegios, han despertado interrogantes y opiniones diversas en la comunidad educativa.

Según el Icfes, la necesidad de garantizar la correcta realización de todos los procesos ha llevado a extender el plazo de inscripción y recaudo hasta el 14 de junio.

Esta medida busca asegurar que las instituciones educativas puedan completar sus registros sin complicaciones.

La fecha de aplicación de la Prueba Saber 11° también ha sufrido modificaciones, pasando del 11 al 18 de agosto debido a estos ajustes logísticos.

A pesar de esta reprogramación, la publicación de resultados se mantendrá para el primero de noviembre, asegurando la transparencia y continuidad del proceso evaluativo.

Sin embargo, estos cambios no han estado exentos de críticas.

El senador David Luna ha expresado su descontento, calificando la situación como “indignante” y señalando posibles riesgos para los estudiantes.

¡INDIGNANTE! Hace pocos días denuncié que no tenían lista la plataforma del ICFES y no me equivocaba. Hoy el Gobierno decide aplazar las pruebas SABER Grado 11, arriesgando el futuro de miles de estudiantes. ¿Qué garantías hay para su tránsito a la universidad? Exigimos… https://t.co/9Cn2z1480R

— David Luna (@lunadavid) May 30, 2024