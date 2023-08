Según se observa en videos, los uniformados rompieron los vidrios de las ventanas. / El capturado indicó que los policías le dañaron hasta el carro. Fotos suministradas.

Un acto de intolerancia en el barrio Santa Cruz, de Ibagué, dejó a padre e hijo capturados y a un vecino y a una patrullera de la Policía lesionados. Uno de los capturados, con video en mano, contó que al parecer, los policías dañaron los vidrios de las ventanas y de la puerta y que ingresaron a su casa a la fuerza. La pelea empezó porque un residente del sector escuchaba música a alto volumen.

Todo ocurrió en la manzana A del barrio Santa Cruz de Ibagué.

Según el informe de las autoridades, Álvaro Junior Bernal Zapata, de 29 años, y Álvaro Bernal Ramírez, de 65 años, fueron capturados por haber agredido con piedras al señor Jairo Alberto González Lozano y a la patrullera Adriana Gisselle Zamora Arias.

En diálogo con una emisora local, Álvaro Bernal (padre), indicó que con las tonfas, los uniformados le dañaron los vidrios de las ventanas y de la puerta y fue así como ingresaron para esposarlos.

“La riña empezó porque un vecino tenía el equipo a todo volumen. El vecino empezó a tirarnos piedras y yo respondí. En el intercambio de piedras yo lo descalabré y una patrullera resultó lesionada, pero lo de ella fue algo leve”, expresó el ciudadano.

Agregó: “Los policías fueron groseros, entraron a la casa sin permiso. Además le pegaron a mi nieto, me dañaron el carro y se me perdió una cadena de oro que me había mandado una hija de España, avaluada en 5 millones de pesos, y un perfume que cuesta 500 mil pesos”.