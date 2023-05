Bajo la reserva de identidad, un miembro de la administración de la propiedad horizontal de la manzana 15 de la torre ‘Las Muchachitas’ de la urbanización Hernando Marín, en el sur de Valledupar, denunció que un vecino está perturbando la tranquilidad de todos los residentes de este sector.

Esta persona indicó que se trata de un hombre de aproximados 35-40 años, presuntamente consumidor de estupefacientes y que además de cometer hurtos en la misma urbanización también los realiza en otros lugares de la ciudad.

“La comunidad ha hecho esfuerzo para que esta sea una de las mejores manzanas, pero hay una persona que reside en un apartamento que tiene toda la manzana destrozada, cuando le llaman la atención amenaza con degollar a los niños de un vecino, entonces le hacemos un llamado a las autoridades competentes porque los vecinos están cansados porque está perturbando la tranquilidad de todos”, dijo el denunciante.

Añadió que ha destruido parte del apartamento donde reside, pero eso no sería problema si no afectara a las demás residencias, pero al tener conexiones entre sí, también son perjudicados los dueños de estas propiedades.

“Hace robos en otras partes y los elementos los guarda en el apartamento. Desde la administración hemos hablado con los familiares, pero nada ha valido. Todo esto es de conocimiento de las autoridades competentes y de la Secretaría de Gobierno Municipal, pero no hemos sido escuchados. Esta persona vive sola porque sus familiares le compraron el apartamento y ahí lo dejaron”, expresó el querellante.

Al respecto de esta situación, voceros de la Policía Nacional en esta capital, indicaron que el caso debe manejarse a través de una denuncia o queja oficial en contra del individuo que está generando la problemática.

“No se trata de que si tenemos conocimiento o no, es que el proceso no es así. A esta persona deben denunciarla ante una casa de justicia que es una querella o en la Fiscalía, no es un requerimiento simple. Luego de la denuncia se entra a verificar e investigar de acuerdo a la información aportada”, indicó la fuente judicial.

Asimismo resaltó que la urbanización Hernando Marín es una propiedad horizontal y por ende debe tener un reglamento, el cual es el primer paso a seguir para resolver asuntos de vecinos problemáticos.

Por su parte, Fonvisocial indicó que en dicha urbanización realizan acompañamiento en diferentes procesos como ser veedores en elecciones comunales, llevando brigadas de salud y educación, pero no en la resolución de conflictos, partiendo de que fueron viviendas entregadas por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y pasaron a tener una administración privada.