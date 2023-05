Según el testimonio de los afectados que son adultos mayores, las diferencias personales empezaron hace tres años, pero lo grave es que pasó de malos gestos y malas palabras a la agresión física. Dijeron que les da miedo salir de la casa.

Q’HUBO diálogo con José Yesid Devia Tafur, quien vive con su esposa en el barrio Jordán (Ibagué) expresó lo impotente que se siente al saber que un hombre le pegó a su mujer, a la persona que él ha respetado y tanto ama.

(Lea también: Taxista fue atacado por desconocido frente a su vivienda; le disparó y huyó)

“El señor Leonidas Arenas es muy agresivo. Pelea hasta con la familia y, al parecer, le pega a la mamá. Yo soy un hombre de 74 años y uno a esa edad ya no se puede ni defender. No pude defender a mi esposa de la golpiza que le dio”, dijo.

Recordó que el supuesto agresor lo atacó un palo. La esposa, la señora Gloria Esperanza Colorado, salió a tratar de defenderlo, pero el sujeto la golpeó.

“El hombre me dejó de pegar porque el palo se le partió, de lo contrario, no sabemos qué hubiera pasado. Un vecino nos salvó. Después de la agresión, nos da temor salir solos. Cuando tenemos que hacer alguna diligencia los hijos vienen y nos acompañan. Es duro y preocupante porque eso es violencia contra la mujer y a una mujer no se le toca ni con el pétalo de una rosa”.