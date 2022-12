León, conductor de servicio de transporte urbano conocido en el gremio de la ‘Ola naranja’, realizaba sus labores a bordo de una buseta cubriendo la ruta 40, pero a pocas horas de culminar su jornada, un ladrón le robó el celular y el producido.

(Lea también: Cajeros de bancos y más focos de robo en fin de año; ojo con las recomendaciones)

Como si nada, se bajó del vehículo con el ‘botín’, sin imaginarse que una cámara de seguridad al interior de la buseta grabó su actuar delictivo.

El video ahora circula por redes sociales con la intención de que otros conductores lo reconozcan y eviten que el ‘caco’, que se hace pasar como usuario los robe.

(Lea también: Ladrones, con arma de fuego, robaron la camioneta de una familia mientras la parqueaban)

Según la grabación, el sujeto vestido de gorra, gafas de color negro y tapabocas, le hizo el pare al profesional del volante en el barrio La Gaviota, al subirse y pasar por la registradora, el individuo simuló sacar de la pretina del pantalón el dinero para pagar el pasaje, pero en realidad era un arma de fuego.

Lee También

Mientras León conducía, el delincuente lo amenazó de muerte si no le daba el dinero. Por varios minutos, el ‘caco’ apuntó contra la humanidad del conductor, quien no tuvo más remedio que entregarle la plata que llevaba en el bolsillo de la camisa. Hubo un momento en que el ladrón se acercó hasta donde la víctima tenía las monedas, no quería irse sin el resto de la plata.

Finalmente, el maleante robó dinero y el celular de propiedad del conductor.