Marco Arley Chocontá Torres, un joven padre de 25 años en Ibagué, quien tiene a cargo un menor de 4 años, asegura que su exesposa y madre del pequeño se llevó al niño mediante engaño para comprarle la ropa de Navidad y, desde entonces, ambos están desaparecidos.

“Es que la mamá de mi hijo ayer fue por el niño a comprarle la ropa de Navidad y lo deje ir y se me lo llevo con engaños. Dijo que lo traía a las 6:00 de la tarde, que porque tenía que trabajar. A las 6:20 le escribo y ya no le llegan los mensajes, ya me había apagado el celular, fui donde ella trabaja Y me dicen que desde el viernes no trabaja porque está incapacitada. Fui donde los familiares y no me dan razón de ella o del niño, nada, no me dan razón de nada, miré la hora y no me dan razón de nada”, dijo Marco Arley, padre del menor.