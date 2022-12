El ciudadano, oriundo de Ibagué, Tolima, señaló que: “Al llegar al restaurante me dieron la carta de los productos, luego de revisarla pedí un churrasco, una carne a la parrilla, una mazorcada, una limonada de panela y una limonada de hierbabuena”.

Seguidamente, se dirigió a la caja a pagar y le cobraron la suma de $ 101.500 por el pedido; sin embargo, el valor generó en el comensal curiosidad por revisar la suma. Allí, se percató que no coincidían los precios con la cuenta final.

“Ellos no entregan la factura hasta cuando no lo llamen a reclamar los platos. Cuando fui habían dos porciones de guacamole que no había pedido y ante esto, las devolví. Cuando devolví los platos de guacamole la señorita escondió la factura”, señaló.