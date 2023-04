Un nuevo hecho de violencia enluta a una familia del municipio de Soledad, Atlántico, luego del crimen de un motociclista que, por cuestiones del destino, presenció un robo a mano armada.

La víctima mortal respondía al nombre de Óscar Iván Díaz Carreño, de 39 años de edad, quien fue asesinado por atracadores alrededor de las 10:00 de la noche, este jueves 13 de abril, en la calle 76D con carrera 23E, barrio Los Robles.

En medio del desconsuelo y las lágrimas, Patricia Canobe, esposa de la víctima, le indicó a Alexander Ojito, reportero urbano de Impacto News, que Óscar Iván no era quien estaba siendo atracado, sino otra persona.

“Él siempre me recogía en mi trabajo, pero ayer no pudo porque estaba cansado. Llegué del trabajo, lo llamé a su celular y me contestó la Policía, me dijeron que a él lo habían matado porque estaban atracando y él iba pasando. El uniformado me dijo que estaban robando a otro señor, él iba cruzando, de repente hizo pitar su motocicleta y los bandidos empezaron a disparar. Lamentablemente una de las balas lo impactó en el pecho. Venía de comprar una comida”, indicó la pareja del hoy, occiso.

De Óscar Iván Díaz Carreño se conoce que trabajaba en la empresa de telecomunicaciones Tigo como instalador de redes y que dejó un hijo. Sus familiares hacen un llamado a las autoridades locales y departamentales, piden que su muerte no quede en la impunidad y que se logre capturar a quienes mataron a su ser querido.