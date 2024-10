En el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Barrancas, La Guajira, se cumplió la audiencia de imputación de cargos contra Nilson José Solano Brochero, quien mató a su primo Ricardo Rafael Rodríguez Brochero el pasado domingo 13 de octubre, en el barrio Lleras en Barrancas.

En medio de la diligencia, desarrollada por más de 3 horas, la Fiscalía relató varios aspectos que rodean a este homicidio que causó conmoción en los habitantes del Cesar y La Guajira.

(Vea también: Pareja de hermanos casi se mata a cuchillo en Medellín; uno de ellos lucha por sobrevivir)

Entre los elementos presentados, la Fiscalía mostró el video en el que se observa la confrontación que sostuvo el fallecido con el victimario. En ese clip se ve desde otro ángulo la manera en la que Nilson José le pega a su primo con el arma y esta se dispara ocasionándole la herida mortal.

En dicho video se aprecia que se encuentra un menor de edad, hijo del hoy imputado por el delito de homicidio con dolo eventual, que presenció este lamentable suceso; además de dos miembros de la Policía Nacional que presenciaron los hechos.

(Vea también: Cómo es Brayan Campo, verdugo de Sofía Delgado: escalofriante radiografía reveló “firma”)

Adicionalmente, se visualizó la declaración de uno de los uniformados de la Policía Nacional que contó lo sucedido. Según el policía, se encontraba realizando labores de patrullajes por el sector cuando se percató de una discusión. Al acercarse, le dijo en repetidas ocasiones al imputado que guardara el arma de fuego, pero hizo caso omiso.

“Observamos en la parte de afuera de una vivienda a un señor con un arma de fuego y como digamos que, con cierta confrontación con otra persona, yo observo el arma y enseguida le digo al señor que guarde el arma. En el momento que yo me voy bajando de la motocicleta que le voy dando las voces sentimos la detonación”, indicó el policía.

(Vea también: “No es corrupto”: fiscal general abogó por juez que soltó a confeso asesino de Sofía Delgado)

La Fiscalía dio a conocer también algunos chats de WhatsApp que sostuvo Inés Polanco con su esposo, en esta conversación se logran observar las armas de alto calibre y las botellas de alcohol que se encontraban en el lugar lo que le causó miedo. Situación que fue corroborada por la mujer quien minutos después fue a llevar unas carnes que había comprado.

El destacado médico le contó en ese momento que se había generado una pelea debido a que una fémina a quien referencian como “Chela”, estaría presuntamente siéndole infiel al homicida.

En el desarrollo de la audiencia de medida de aseguramiento el ente acusador solicitó medida privativa de la libertad en centro carcelario contra Solano, argumentando que representaba un peligro para la sociedad al “tener la capacidad de acceder a armas de fuego”.

Según el fiscal, Nilson Solano tuvo una actitud hostil con Ricardo, “agrediéndolo y empujándolo para después de manera intempestiva sacar un arma de fuego la cual tenía permiso de tenencia y propinarle el disparo en el lado izquierdo de su pecho”, representado esto en un peligro por su accionar.

(Lea también: ¿Hubo error? Dicen por qué Brayan Campo, asesino de Sofía Delgado, quedó libre en 2018)

Esta petición fue respaldada por Juan Pablo Molina, apoderado de la víctima, pidiendo al despacho judicial enviar a Solano a prisión puesto que representa un “riesgo latente para la víctima”.

El abogado indicó que a través de una entrevista a Inés Lucía Polanco, viuda del médico, esta manifestaba sentir miedo.

La audiencia finalmente fue suspendida por el despacho judicial ya que así lo solicitó la abogada defensora quien pidió tiempo para poder analizar los nuevos videos proyectados.

Ahora, fue programada para las 2 de la tarde del martes 22 de octubre.

(Lea también: Hombre asesinó a un extranjero y alegó defensa propia; Fiscalía pidió cerrar el proceso)

Luego que la jueza le concediera al indiciado el uso de la palabra para aceptar o no los cargos imputados. Solano pidió un espacio para expresar unas palabras.

En su intervención pidió perdón a sus familiares, a la esposa e hijos del ginecólogo por quitarle la vida.

“Siento la necesidad de expresar unas palabras ya que no he tenido la oportunidad de conversar con muchos de mis familiares. Familia Brochero lamentablemente no puedo cambiar lo acontecido, viviré eternamente con este dolor y pecado. Es mi peor castigo, las personas que conocían de mi relación por Ricardo sabían que nos queríamos como unos hermanos y podrían dar fe de nuestros sentimientos de hermandad basado siempre en la unión familiar”, dijo en medio de lágrimas.