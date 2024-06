Las terribles imágenes de un hombre golpeando a su hija, una menor de edad de aproximados dos años, en una de las vías más transitadas de Melgar, Tolima, ha causado conmoción.

Pese a que la escena era observada por varios ciudadanos, ninguno quiso intervenir para ayudar a la niña, que trataba de contener el llanto para no seguir siendo golpeada.

“En el momento yo pasaba por ese sector, la gente solamente gritaba y no hacía nada, pero yo me baje, traté de detenerlo, pero llevaba mi señora madre conmigo que se puso nerviosa y no me dejó continuar con atraparlo y poder grabar a este hombre. La gente del alrededor solamente gritaba, pero nadie se atrevió a colaborar para detenerlo. Lamentablemente el nombre cogió a la niña y salió corriendo”, agregó