Luis Alberto Serna Montes en el año 2017 tuvo un carro Twingo que vendió a un conocido de mucha confianza, y por motivos que aún no comprende no realizó el debido traspaso en el mismo momento. “Yo hice un negocio con un señor, pero la verdad en este momento no recuerdo si dejé los papeles firmados o aplazamos el traspaso”.

Hace un poco más de un mes al ciudadano le llegó un mensaje de texto al que no le prestó mucha atención de la Gobernación del Valle. Luego nuevamente hace unos días, le llegó una notificación de la misma Gobernación en la que lo citaban para que cumpliera con el pago de impuestos vehiculares. A propósito, revelan qué significa el color de humo que tira un carro.

“Yo fui a una oficina de trámites y pregunté por el Twingo, sorpresivamente me contaron que a ese vehículo no le habían hecho el traspaso, entonces el carro está a nombre mío todavía pero no le han pagado impuestos desde el 2018, lo que ha acumulado un total de $2.312.000”, narró Serna Montes.

Adicionalmente, desde el 2018 no se le ha sacado Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat), ni se le ha renovado la revisión tecno-mecánica. Adicionalmente, cifra que tiene que pagar en impuestos, seguros y más cuando compra carro en Colombia.

Por fortuna, pese a que el vehículo no cuenta con ninguno de los papeles en regla, no tiene ningún comparendo en el registro. El ciudadano, preocupado por la situación decidió buscar al sujeto que compró su Twingo en el 2017, pero cuando lo contactó descubrió que hace un tiempo vive en el exterior y desconoce el paradero del carro.

“Esa es la incógnita que tengo, no sé si está en Armenia, en Pereira, Cali o Bogotá y me preocupa encontrarlo porque ese carro lo pueden utilizar para cometer delitos y me puedo ver involucrado porque continúa a mi nombre”.

Serna Montes manifestó que necesita saber si desde la Secretaría de Tránsito y Transporte de Armenia le pueden ayudar a encontrar el vehículo, ya que este tuvo una infracción por no acatar una señal de tránsito que luego fue paga, en la capital quindiana en el año 2019, por lo que existe una posibilidad de que el carro siga en la ciudad.

“Lo que se piensa es que de pronto el carro lo estrellaron, lo guardaron o no sé, porque para andar en las vías desde el 2018 sin papeles es imposible que no tenga ninguna multa. Un amigo que tengo en Cali me dijo, si estuviera aquí en el Valle tendría muchísimos comparendos porque aquí hay fotomultas por todo lado, pero no tiene ninguno, entonces quizá si esté en Armenia”, finalizó el ciudadano.

Por su parte, el secretario de Tránsito y Transporte de Armenia, donde alertan por modalidad de estafa con Soat, Daniel Jaime Castaño Calderón, indicó que es un tema bastante complicado, ya que la única forma de gestionar el traspaso de papeles es localizar a la persona que lo tiene.

No obstante, si no lo consigue, existe un trámite llamado “traspaso a persona indeterminada, pero tienen que haber pasado 3 años sin tener razón de la otra persona”. Este tipo de traspaso es cuestionable para Serna Montes, ya que para llevarlo a cabo el vehículo debe estar a paz y salvo”.

En caso de vender el vehículo y no hacer el traspaso de papeles

Desde el Ministerio de Justicia y del Derecho indican que luego de estar a paz y salvo con los comparendos del vehículo, la persona que tiene a su nombre el carro debe dirigirse a la Secretaría de Tránsito respectiva y hacer lo siguiente:

Si cuenta con el contrato de compraventa y tiene contacto con el comprador, deberá aportar los documentos: Formulario de solicitud de trámite, diligenciado; Contrato de compraventa; Tarjeta de propiedad del vehículo; Revisión tecnicomecánica; Inscripción en el Registro Único Nacional de Tránsito -RUNT- (vendedor y comprador).

Formulario de solicitud de trámite, diligenciado; Contrato de compraventa; Tarjeta de propiedad del vehículo; Revisión tecnicomecánica; Inscripción en el Registro Único Nacional de Tránsito -RUNT- (vendedor y comprador). Si no cuenta con el contrato de compraventa y desconoce el paradero del comprador, deberá adelantar el traspaso a persona indeterminada aportando los siguientes documentos: Formulario de solicitud de trámite, marcando la casilla persona indeterminada; tarjeta de propiedad del vehículo o en caso de no contar con ella, documento en donde el propietario declare no tenerla; Presentar escrito explicando la venta del vehículo y las razones porque no se hizo el traspaso.

