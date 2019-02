Por eso, Morris denunció penalmente a la periodista María García de la Torre y a Lina Marcela Castillo, una mujer que trabajó con él en el área de apoyo normativo en el Concejo de Bogotá, entre 2016 y 2017.

Así lo dio a conocer el mismo Morris en su cuenta de Twitter, y aunque no publicó las denuncias directamente en su perfil sí retuiteó dos cuentas que compartieron un fragmento de esos documentos.

“[…] actuando en nombre propio, me dirijo a ustedes con el ánimo de interponer denuncia de carácter penal por los hechos que, a mi sentir, son susceptibles de investigación por parte del ente acusador”, explica Morris, según se lee en una parte del documento.

Y en otras noticias, el concejal @HOLLMANMORRIS presentó denuncia contra @Caidadelatorre y Lina Castillo por difamación y calumnia.

"Las mentiras corren carreras cortas y la verdad corre maratones".

Cabe recordar que García de la Torre publicó un artículo este primero de febrero, en el diario El Tiempo, en donde asegura que hace 8 años Morris la “acosó sexualmente” en medio de una conversación.

“En algún momento en que yo conversaba con él, me agarró a la fuerza, me manoseó y me besó en la boca. Mi reacción fue de asco y sorpresa y lo separé de mí como pude”, relata, detallando incluso que en ese momento había más personas conocidas por él presenciando la escena.

En cuanto a Marcela Castillo, ella confesó en entrevista con La F.M. que Morris la “acosaba” cuando trabajaban juntos.

“Además de las típicas frases por ir en falda, vuelvo y lo digo: soy de rasgos morenos, un día empezó el primer comentario, salió alusivo al tema de que quería estar con una morena y me picaba el ojo. Una vez salimos a almorzar con todo el equipo, me pidió que me sentara al lado de él y me tomó de las piernas. En ese momento yo empecé a distanciarme del equipo…”, dijo la mujer.

Las dos coinciden en que decidieron denunciar al hoy concejal luego de que su esposa, Patricia Casas, lo acusara de maltrato intrafamiliar.

También negaron hacer parte de un complot para desprestigiar al precandidato, como lo afirmó el columnista de El Tiempo Jotamario Arbeláez, que culpó al uribismo y a “las mujeres ardidas” de querer bloquearlo con argumentos “morales”.