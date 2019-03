Ambos se dirigieron al restaurante Bonaparte, ubicado muy cerca al Palacio de Justicia, en el centro de Bogotá, y más tarde llegaron las también magistradas Diana Fajardo y Cristina Pardo, invitadas por Linares, según Noticias Uno.

En el almuerzo también estuvieron el exministro Alejandro Gaviria y el dirigente Jorge Valencia Jaramillo, dijo el informativo, aunque no quedaron en la fotografía difundida por redes y que no fue bien vista en varios sectores, teniendo en cuenta que los togados votarán si permitir o no la erradicación con glifosato, discusión que genera interés en Santos.

No obstante, de acuerdo con el medio, en el almuerzo se abordaron varios temas pero en ninguno hubo una concentración especial.

Linares terminó pagando la cuenta, que no fue “tan” cara, teniendo en cuenta el número de invitados, asegura el noticiero.

De igual forma, el medio dice que consultó varios magistrados de la Corte Constitucional para saber si Santos llamó para que le exigieran al presidente Iván Duque sancionar la Ley Estatutaria, tal y como lo aseveró Álvaro Uribe, pero eso fue negado por los mismos togados.

Santos llamó a la Corte Constitucional para que le exigieran al Pte Duque sancionar la ley JEP, ante semejante presión la foto del almuerzo con los magistrados es de menor cuantía — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) March 8, 2019

Por su parte, los magistrados Linares, Fajardo y Pardo no quisieron dar declaraciones sobre el almuerzo con el expresidente, aunque se mostraron “tranquilos”, concluyó Noticias Uno.