La idea de los proponentes es que se vuelva obligatorio entonar los coros y las primeras cuatro estrofas en ceremonias de carácter público, informó Blu Radio.

La intención de los legisladores, de acuerdo con la emisora, es “dar mayor identidad nacional“, y en ese sentido uno de los primeros lugares en los que se aplicaría la norma sería el propio Congreso de la República.

A ese diario también le dijeron que limitarse a cantar el coro y la primera estrofa no le hacía justicia “a la titánica obra musical e histórica” que representa la pieza. “Colombia merece más y por eso proponemos que se entone el coro y las primeras cuatro estrofas“, añadieron.

En redes sociales la iniciativa tuvo poco apoyo. Algunos se preguntaron qué alcances tendría y qué necesidad había de proponer algo así en medio del tercer pico de la pandemia:

Que desperdicio de tiempo… Hagan leyes para que no se esfumen las arcas del estado. Como todo queda en un saludo a la bandera.

Van a crear la “policía del Himno”? Tendrás cárcel no cantarlo completo?

Como no son capaz de tomar fuertes decisiones para el buen funcionamiento del país, se inventan Maricadas, inútiles y terminan perratiando el himno, no demora en salir versión salsa, tanto, guasca, reggeton etc. Reformas a la justicia y muchos otros entes. Hay Dios…

— jhonjairomoreno (@jjmorenov1) April 22, 2021