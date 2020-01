green

En su cuenta de Twitter, el congresista aseguró que muchos políticos están haciendo de todo para llegar al equipo del presidente, pese a que en campaña Duque prometió que no habría mermelada en su administración.

Me duele el corazón escuchar como los partidos políticos se están rifando ministerios con el gobierno que prometió no darlos. La tecnocracia arrodillada frente a la politiquería. ¿Por lograr compañía en el congreso? Lamentable, eso no nos dijeron en campaña. — Gabriel Santos G. (@GabrielSantosCD) January 24, 2020

Esto a propósito de que en las últimas semanas se ha hablado mucho en los pasillos del Congreso sobre la posible representación de Cambio Radical, de los liberales, de La U y de los conservadores en algún ministerio, aunque algunos de esos partidos se habían declarado en independencia.

Por eso, dice Santos, muchos están mirando como acomodar una ficha en el Gobierno a cambio de darle apoyo a los proyectos del presidente en el Congreso para el próximo periodo legislativo, que comienza el 16 de marzo.

El representante amplió su crítica en RCN Radio donde dijo que espera que “no terminen de entregarle lo poco que nos queda de la democracia a los partidos políticos que han hecho un pésimo uso de esto”.

Pero además que Duque debe mantenerse firme en su promesa porque terminaría de hundir su imagen ante los colombianos:

“Esto nos devuelve a las malas prácticas que hemos estado reprobando y echa para atrás el mensaje que llevamos cacareando año y medio sobre que este no es el gobierno de la mermelada, que este no es el gobierno —que por el acompañamiento del Congreso— va a ceder ministerios y puestos técnicos”.

No obstante, dijo que no lo considera mermelada porque “hay muchos que también han presentado hojas de vida” y que la idea es que el Gobierno tenga “acompañamiento ideológico” en su equipo y no entregue puestos por “acompañamiento en el Congreso”.

Por último, aclaró en la emisora que se trata de una posición personal y no del uribismo en general.

La crítica del congresista llegó días después de que ‘Pacho Santos’ renunciara al Gobierno para “opinar libremente”.