Catalina y Jorge Suárez son un matrimonio compuesto por una mujer muy de derecha y un hombre muy de izquierda, nada más y nada menos que el hijo del ‘Mono Jojoy’, extinto comandante de las Farc. La pareja estuvo conversando con José Manuel Acevedo en Noticias RCN y allí contaron detalles de su relación, marcada por las diferencias.

Ambos llevan cuatro años casados, tiempo en el cual han tenido que aprender a discutir desde las diferencias, ya que sus ideologías políticas son opuestas y realmente son pocas las opiniones en las que pueden coincidir.

Sin embargo, según afirmó Suárez, quien lleva años destacándose como una ‘influenciadora’ de derecha, esa diferencia le añade “picante” a su relación y han logrado adaptarse para que su amor esté por encima de todo.

En cierto momento de la entrevista, Jorge, hijo del ‘Mono Jojoy’, jefe militar de las extintas Farc (abatido en las selvas de Colombia el 22 de septiembre del 2010), contó cómo fue encontrarse con Álvaro Uribe, máximo líder de la derecha en el país.

“Yo tenía nervios y nunca me imaginé un encuentro de estos. Hay una teoría importante de un estadounidense que habla de los encuentros improbables y, precisamente, eso me ha interesado mucho y para eso firme la paz, para hablar entre distintos, para poder entender a los adversarios, no para convencerlos sino para escucharnos y reconocernos”, afirmó en el noticiero.