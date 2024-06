En la noche del jueves 20 de junio, Álvaro Uribe Vélez publicó un video en su cuenta de X, donde no dudó en quejarse por las determinaciones respecto a las investigaciones en su contra.

Recientemente, el exmandatario había presentado una solicitud para que se apartara de su caso al fiscal Gilberto Villarreal, alegando que el funcionario no actúa bajo el principio de imparcialidad.

Sin embargo, el mismo dirigente político del partido Centro Democrático informó que dicho recurso fue negado. Según informó El Tiempo, el expediente será entregado a la fiscal Marlenne Orjuela y por esta razón se habría desestimado la pretensión del sindicado.

“Hoy la recusación que presenté al fiscal Gilberto Villarreal, el que me acusó, con el argumento de que no procedía esa recusación porque él fue trasladado de cargo y ya no seguirá con el conocimiento de mi juicio”, indicó Uribe.

Álvaro Uribe denuncia una presunta persecución política en su contra

Pese a que Orjuela ya no llevará las indagaciones contra el exmandatario, la reacción del Uribe fue fuerte y aseguró que se le están incumpliendo las garantías.

“Otra muestra de la persecución política en mi contra: trasladaron al fiscal que me acusó y porque ya no está en el mismo cargo, consideran que no procede mi recusación. Sin embargo, el juicio sigue como que nada hubiera sucedido. Qué bonito, me acusa un fiscal que violó las normas de imparcialidad”, agregó el acusado en la grabación.

Más persecución política, más violación de mis garantías fundamentales. pic.twitter.com/6mstclRGTO — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) June 21, 2024

