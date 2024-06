Un nuevo intercambio de palabras, a través de la red social X, se da entre el actual presidente de Colombia y Álvaro Uribe Vélez. Esta vez por cuenta de las recientes declaraciones del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso.

Lea también: Petro sacó pecho de un logro del pasado ante crítica de Peñalosa por sistema educativo

Uribe recriminó a Petro y lo tildó de mentiroso al compartir un artículo de Pares (Fundación Paz y Reconciliación), que habla de las masacres de El Aro e Ituango.

“Será que el presidente se siente colega de bandidos con quienes se pone de acuerdo en las falsedades que les premia”, afirmó Uribe enviándole un sablazo a Petro.

Ante esto el dignatario no se quedó callado y en la madrugada de este jueves 13 de junio trinó en respuesta al fundador del partido Centro Democrático.

¿Qué le respondió Gustavo Petro a Álvaro Uribe?

En el mensaje, Petro indicó que lo que él publicó tiene que ver con las investigaciones sobre paramilitarismo que llevó a cabo hacia el 2007.

“Señor expresidente Uribe. No puedo censurar mi propio debate sobre el paramilitarismo en Antioquia del año 2007, en donde mostré a la ciudadanía los indicios que encontré de la masacre del Aro y otras masacres”, indicó Petro.

Lee También

Igualmente, el dirigente del Pacto Histórico habló de que no tiene ningún interés en atacar directamente al expresidente, sino que busca que se esclarezca la verdad sobre este tipo de hechos.

“A mí no me interesa la venganza. Creo, como se acordó, que debe existir un tribunal de cierre de la verdad judicial, donde toda persona que se incrimine: guerrillero, militar, paramilitar o civil, haya sido funcionario público o no, pueda declarar y establecer la verdad judicial”, agregó Petro.

Señor expresidente Uribe. No puedo censurar mi propio debate sobre el paramilitarismo en Antioquia del año 2007, en donde mostré a la ciudadanía los indicios que encontré de la masacre del Aro y otras masacres. Le admito que como todo debate parlamentario tiene el beneficio de la… https://t.co/hk9OIermvC — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 13, 2024

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.