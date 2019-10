A través de su cuenta de Twitter, en la que adjuntó la imagen de la noticia que publicó Pulzo, ella le habló directamente al procurador general, Fernando Carrillo, al que acusó de querer “acabar con el buen nombre” de su papá, testigo clave de la corrupción de la Ruta del Sol II que murió en extrañas condiciones.

Asimismo, la familiar de los fallecidos Pizano le contestó a la periodista María Jimena Duzán, que celebró que la Procuraduría quiera reabrir la investigación sobre la muerte de Alejandro Pizano, que la Fiscalía archivó en épocas de Néstor Humberto Martínez al concluir que no hubo crimen.

“No, no lo es [una buena noticia]. Como hija y hermana me rompe el corazón. Además, el señor Carrillo no es un buen hombre, intentó acabar con el nombre de mi papá”, manifestó la joven.