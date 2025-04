El hallazgo del cuerpo sin vida del empresario Jorge Hernando Uribe Bejarano ha causado consternación en Cali y el departamento del Valle del Cauca. El empresario, reportado como desaparecido desde el pasado 6 de abril, fue encontrado el 13 de abril en un cañaduzal de la vereda El Estero, en el corregimiento de Navarro, zona rural de la capital vallecaucana.

El hallazgo fue confirmado públicamente por su hermano, Juan Carlos Uribe, a través de redes sociales. La noticia desató una ola de indignación entre ciudadanos y autoridades, quienes exigieron una respuesta contundente ante un crimen que ha conmocionado a toda la región. Las autoridades capturaron a un sospechoso en el lugar del hallazgo, aunque la investigación sigue en curso para esclarecer los motivos detrás de este atroz asesinato.

Durante una entrevista en la emisora ‘6AM Hoy por Hoy’, Alejandra Uribe, hija del empresario, relató los momentos previos a la desaparición de su padre. Según explicó, Jorge Hernando almorzaba con su hermano Juan Carlos en un restaurante ubicado en el barrio Santa Mónica, al norte de Cali. Después del almuerzo, salió solo para entregar unas cajas en un sitio cercano, pero nunca regresó. Horas después, su celular registró actividad en Cachipay, lo que hace pensar que fue raptado poco después de dejar el restaurante.

Alejandra también aclaró que su padre nunca había manifestado amenazas recientes, aunque recordó que hace ocho años la familia atravesó por un episodio de violencia, cuando su madre fue asesinada en una finca en Ginebra. En aquel trágico evento, dos hombres armados ingresaron a la propiedad, dispararon a su madre y dejaron heridos a su hermano y a su hija menor, de tan solo seis años.

A pesar de estos antecedentes, Alejandra no cree que el crimen de su padre esté relacionado con los hechos del pasado.

Lo más desgarrador del caso fue la forma en que fue encontrado el cuerpo. Según el relato de Alejandra, la Policía les informó que el cuerpo estaba desmembrado y parcialmente calcinado.

“Nos entregaron solo unos fragmentos: costillas, unos huesos y cenizas. No tenía cabeza, ni brazos, ni piernas. No hemos encontrado los dientes ni la cabeza. Esto fue una crueldad inimaginable. A mi papá lo quemaron”, expresó.

Tras una prueba de ADN, se confirmó que los restos pertenecían a Jorge Hernando Uribe Bejarano. Alejandra cree que el crimen fue premeditado y que alguien lo planeó con tiempo, describiéndolo como un acto de “venganza”.

En medio del dolor, la familia Uribe espera que esta vez las autoridades actúen con diligencia. Alejandra lamentó que el caso de su madre haya quedado sin resolver después de ocho años y teme que la historia se repita. Hizo un llamado urgente a la Fiscalía y al CTI para que no dejen este caso en la impunidad.

“Estamos destruidos, mis hermanos no encuentran consuelo. No hemos parado de llorar. La Fiscalía debe entender que hay familias con heridas abiertas y procesos inconclusos. No puede ser que en Semana Santa nadie atienda, cuando hay familias sufriendo como nosotros”, concluyó Alejandra con la voz entrecortada.