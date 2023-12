Álvaro Córdoba, hermano de la senadora Piedad Córdoba, quien reaccionó rápido a liberación de Álex Saab y salpicó hacia los lados, se declararía culpable por tráfico de drogas en un tribunal en la ciudad de Nueva York, dónde se mantiene recluido desde el año 2022.

En enero de este año, Álvaro Córdoba fue extraditado hacia el país norteamericano, que lo requería por narcotráfico, y luego de que el Gobierno autorizara este proceso de deportación el 16 de septiembre de 2022, viaje que se cumplió en enero de este año.

(Lea también: Corte abre investigación a Piedad Córdoba por enriquecimiento ilícito y más delitos)

Córdoba había sido capturado en enero del año anterior, en la ciudad de Medellín, junto con Libia Amanda Palacio Mena, conocida con el alias de ‘Amanda’ y Alberto Alonso Jaramillo Ramírez.

Los tres son señalados de integrar una red de narcotráfico de la disidencia de alias ‘Gentil Duarte’, al coordinar el envío de estupefacientes desde el sur occidente del país en los departamentos de Valle, Cauca y Putumayo.

Tanto la Interpol como la DEA hicieron la entrega de Córdoba junto a otras cinco personas ante la justicia estadounidense.

Joshua Goodman, periodista estaonuidense, reveló en su cuenta de X que: “El hermano de @piedadcordoba se declarará culpable de cargos de tráfico de drogas en Nueva York. Álvaro Córdoba quedó atrapado en una operación de la DEA el año pasado mientras negociaba un importante cargamento de cocaína. Sus abogados han sugerido que su hermana era el objetivo”.

Brother of Colombia’s leftist stalwart @piedadcordoba is set to plead guilty to drug trafficking charges in New York.

Álvaro Córdoba was caught in a DEA sting last year negotiating a major cocaine shipment. His attorneys have suggested his sister was the target. pic.twitter.com/hQv0e3nXEA

— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) December 22, 2023