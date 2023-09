La excongresista y exministra Nancy Patricia Gutiérrez fue detenida injustamente en 2011. En ese entonces se le señaló de tener vínculos con el paramilitarismo y ahora el Estado deberá pagarle una millonaria indemnización por cuenta de los daños que le causaron: la mujer es inocente.

Fue el Consejo de Estado quien determinó que el Estado colombiano deberá pagarle a la política la suma de 206 millones de pesos por las irregularidades que se cometieron en su procesos judicial, además, se le deberán pedir excusas públicas.

“Ordénese al director ejecutivo de la Administración Judicial de la Rama Judicial emitir un comunicado en el cual ofrezca disculpas a la señora Nancy Patricia Gutiérrez Castañeda por el daño antijurídico que padeció con ocasión de la privación injusta de su libertad, en los términos señalados en esta providencia”, se lee en la decisión del alto tribunal.

La ponencia de esta decisión fue del magistrado Martín Bermúdez Muñoz, de la Sección Tercera. Quedó en firme que la actual candidata a la gobernación de Cundinamarca no tuvo vínculos con el paramilitarismo y que tampoco incurrió en el delito de tráfico de influencias.

Por un lado, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia habían acogido como cierto el testimonio del paramilitar Andrés de Jesús Vélez alias ‘El Pájaro’. El ilegal había dicho que Gutiérrez recibió apoyo de los paras en una de sus aspiraciones al Congreso de la República.

Gutiérrez también alcanzó a ser imputada por el delito de tráfico de influencias. Pues en un debate que organizó contra Piedad Córdoba, reveló facturas que daban cuenta de los movimientos de la senadora en Venezuela y México, en su momento una funcionaria del DAS dijo que los documentos eran de uso exclusivo del departamento de seguridad y por eso decidieron imputarla.

“Hace 15 años, la justicia de la izquierda me condenó y me privó de la libertad injustamente. Hoy, una justicia imparcial y otra superior, que es la divina, me reivindican y condena al Estado. Lo que más quisiera es que esa justicia también llegue a todos los colombianos”, escribió Gutiérrez en sus redes sociales.

