Una fuerte polémica envuelve a la Sociedad Activos Especiales (SAE) por presuntas coimas cobradas a nombre del presidente de la entidad y de Juan Fernando Petro, el hermano del presidente Gustavo Petro.

Según reveló la revista Cambio, la Fiscalía General de la Nación investiga estos presuntos hechos que habrían sido llevados a cabo por Carmen Yaneth Bran Jaramillo, excandidata al concejo por el Partido Conservador.

De acuerdo con la información, Bran Jaramillo habría estado pidiendo coimas a nombre de Juan Fernando Petro y de Daniel Rojas Medellín, presidente de la SAE, a cambio de entregar bienes de narcotraficantes que ahora están en poder del Estado.

Dice la investigación de Cambio que Bran Jaramillo actuó en conjunto, presuntamente, con una mujer empleada de la inmobiliaria Consultores Santo Domingo SAS, que es “la mayor depositaria de la SAE, con 638 bienes a cargo”.

A partir de allí, ambas habrían identificado posibles clientes a quienes les ofrecían inmuebles bajo la figura de enajenación temprana.

Sobre los casos denunciados llama la atención que al menos dos corresponden a Medellín. Por ejemplo, Cambio mencionó que a uno de los denunciantes se le habrían pedido US$ 150. 000 para hacerse con un apartamento en El Poblado, que perteneció a Francisco Cifuentes, alias ‘Pacho Cifuentes’.

Bran Jaramillo mencionaba que la plata se entregaría a Juan Fernando Petro, que era la ficha en la SAE. Así mismo, habría pedido $60 millones de trámites y escrituras que no se hicieron. Con esto, al parecer, el denunciante se quedó con el inmueble, pero aún no ha sido traspasado totalmente a su nombre. Otro caso tuvo lugar en Laureles, con un edificio que habría vendido Bran Jaramillo en $1.700 millones.

Por ahora la situación está bajo la lupa y se investiga si podrían ser muchos más casos de esta clase. Sobre este caso, Juan Fernando Petro dijo a Cambio que su nombre se está usando para algo que no ha permitido.

Por su parte, Daniel Rojas Medellín divulgó su respuesta en X (antes, Twitter): “Como presidente de SAE he tenido que soportar la amenaza y las consecuencias de enfrentar al poder mafioso en procura de hacer un cambio profundo en la entidad, ha sido esta administración la que ha denunciado hechos de presunta corrupción, incluso fui destituido por ello”.

“He constatado que ser un funcionario honesto en Colombia es una actividad de alto riesgo, mi familia y yo hemos sentido un hostigamiento sin precedentes. Sé que incluso algunos me quisieran muerto. Hay quienes de diversas orillas quisieran favorecer a ese propósito, no importa, es parte de lo que debemos soportar y no vamos a amilanarnos. Si alguien ha solicitado coimas a mi nombre debe ir preso, las autoridades cuentan con toda nuestra disposición para adelantar las investigaciones”, continuó su mensaje.

