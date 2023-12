“El Gobierno Nacional no ve prioritario el cese del fuego si no está precedido de una discusión sobre los planes de destrucción y reemplazo de las economías ilícitas”, aseguró el jefe de Estado en una ceremonia de ascensos de generales de las Fuerzas Militares y la Policía en Bogotá.

En ese sentido destacó que en las conversaciones del Gobierno con estos grupos “no nos emociona que lo único que se logre sea un cese al fuego“, por lo que destacó que ese cese no solo debe implicar la detención de las acciones ofensivas entre el Estado y los grupos ilegales.

“Lo que nos preocupa no es si se ataca al Estado o no, sino si se ataca a la sociedad. Y no por lograr que no se ataque al Estado en un cese al fuego entonces vamos a condenar a que la sociedad quede indefensa extendiendo los delitos sobre ella”, dijo.