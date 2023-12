El jefe de Estado, luego de su paso por Cali el pasado 13 de diciembre, aterrizó en Buenaventura para asistir al evento donde el buque ARC Simón Bolívar zarpó con rumbo a la Antártida para adelantar 11 proyectos de investigación con 12 líneas definidas.

(Vea también: Petro busca seguir resonando con Roger Waters: publicó versión propia de video del artista)

Desde ese puerto importante para la salida y llegada de mercancías al país, el mandatario de los colombianos se refirió al control de las armas ilegales en ese territorio, donde abunda la pobreza y las confrontaciones entre bandas criminales, como ‘los Shottas’ y ‘los Espartanos’, que en su mayoría son integradas por jóvenes que están bajo órdenes de mafiosos locales y extranjeros, según dio a entender Petro en su discurso.

El presidente admitió que el Estado no tiene el poder suficiente de gobernar en esos territorios porque fuerzas ilegales extranjeras se los han tomado: “Si me preguntan hoy quién tiene el poder del litoral pacífico, debo decir que los mexicanos”.

“El dueño de las armas en el Pacífico son los mexicanos. No México, no la república mexicana, no el pueblo mexicano; sino no la mafia mexicana. Tenemos guerrilleros que hablaban de revolución al servicio de la mafia mexicana, bonito futuro tuvo revolución en Colombia de esa manera y no se han dado cuenta todavía que ya no hay revolución”, agregó Petro en su intervención desde el Pacífico colombiano.