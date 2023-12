Luego de ser declarada insubsistente, María del Socorro Pimienta emitió una dura carta en la que afirma que le sorprendió la decisión del presidente Gustavo Petro, defendió que estuvo durante 30 años en la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y nunca tuvo abierta una investigación por parte de los entes de control.

Además, afirmó que hubo una campaña para crearle un perfil de corrupta porque detrás de todo esto había un interés en removerla para que el puesto le sea asignado a alguien cercano al presidente Petro. Y criticó abiertamente al Gobierno al señalar que mientras “se proclama defensor de la vida, atropella los derechos de una mujer, madre y profesional con más de 30 años de carrera en la función pública”.

“En los últimos meses y en las últimas horas se han dicho una enorme cantidad de mentiras y calumnias sobre mí. He percibido un acoso constante desde distintas fuentes, lo cual denuncia una puja por este puesto, con cargo a todo tipo de intereses. No tengo duda de que algunos funcionarios del Gobierno Nacional tenían interés de sacarme a las buenas o a las malas”, escribió la exfuncionaria.

“La peor agresión que he recibido en mi vida —dijo Pimienta— es la infame campaña que desataron quienes buscaban desvincularme de la Superintendencias de Industria y Comercio, para ambientar mi salida con calumnias y acusaciones temerarias y crearme perfil de corrupta, cuando he sido una funcionaria intachable. En 30 años en la SIC jamás he tenido una investigación de Procuraduría, Contraloría y mucho menos de Fiscalía. Mi gestión fue transparente”, avanzó.

Igualmente, mencionó que, según le han informado, “el plan es nombrar en la Superintendencia a una abogada muy cercana al presidente. También que han actuado abogados y exfuncionarios de la entidad, para mover intereses particulares”.

“Si así fuera, duele y preocupa que la institución a la que he dedicado mi vida, sea escenario de intereses obscuros y herramienta de venganza de exfuncionarios resentidos. Sentí pánico en estos días cuando los ataques se dieron en las redes por activistas cercanos al gobierno. Eso ratifica mi certeza de que me querían sacar, a las buenas o a las malas”, subrayó.

De otro lado, y exponiendo una parte de su vida personal, indicó que decidió no renunciar ante los asedios, pensando en el bienestar de su hijo, quien se encuentra en estado de discapacidad: “Ninguna madre y ningún padre aceptarían lesionar de esa manera a su hijo. Al declararme insubsistente, el presidente y el Gobierno le hicieron un enorme daño a él y a mi familia, pues lo pusieron en estado de vulnerabilidad”.

Pulzo complementa

Cabe recordar que en los últimos días la Cámara de Representantes le abrió una investigación al presidente Gustavo Petro por presuntas irregularidades en su campaña presidencial.

Según fuentes parlamentarias, la investigación se centra en posibles inconsistencias en los fondos utilizados durante la campaña de Petro.

Además, proporcionaron detalles sobre el proceso que ha comenzado en la Cámara de Representantes y destaca las reacciones y opiniones de diversos actores políticos frente a esta situación.

