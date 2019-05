El director del diario barranquillero, Marco Schwartz, dijo en La FM que están tratando de “aclarar definitivamente este tema”, al referirse a la fotografía en la que aparecen la víctima de un ataque a bala, identificada como Javier Alberto Julio Peña; el policía Jhon Barraza tratando de reanimarlo y, en segundo plano, un joven intentando, al parecer, quitarle el reloj al herido.

“Nosotros ayer publicamos una portada, que fue muy difícil llegar a la decisión de publicarla, porque era bastante fuerte, que presentaba a un agente de Policía tratando de reanimar a un guarda al que le habían disparado cuatro tiros. Y la foto presentaba un muchacho al fondo accionando su reloj”, describió Schwartz en la entrevista que le hicieron en La FM, este miércoles.

La imagen —con el título ‘Vileza en medio de la tragedia’ y con el pie de foto “Mientras un policía se esforzaba angustiado por reanimarlo, un desconocido intentó despojarlo de su reloj, pero las voces de alerta de unas cajeras frustraron su fechoría”— se volvió viral por el terrible contraste que evidencia desde la perspectiva con que fue publicada por El Heraldo.

“Varios testigos, incluida la jefa de recursos humanos de la empresa donde trabajaba el guarda, le dijeron al periodista que este muchacho había estado tratando de quitarle el reloj [al herido], pero se lo impidieron a los gritos, y que después este muchacho se marchó de la escena. Entonces, esos eran los testimonios que teníamos. El periodista dijo que el policía se había abstenido de dar declaraciones sobre el episodio”, continuó Schwartz en La FM.

“Entonces publicamos la foto en gran debate al que yo me enfrentaba. Más allá de constatar que los testimonios hubieran sido válidos, era si debíamos o no publicar una foto tan fuerte en la portada”, agregó el director de El Heraldo. “Eran dos debates en uno: primero, ver todos los filtros de que se hubiera hecho la noticia correctamente, y después la decisión también muy dura de publicarla”.

A su viralización ayudó el hecho de que el mismo Schwartz publicó en Twitter la portada de ese diario, el más importante en la Costa Atlántica y del norte de Colombia, con esta afirmación: “La solidaridad y la bajeza humanas en un mismo instante. Impactante foto en @elheraldoco”.

La solidaridad y la bajeza humanas en un mismo instante. Impactante foto en @elheraldoco pic.twitter.com/YS732Y3fjs — Marco Schwartz (@marco_schwartz) 14 de mayo de 2019

Varios medios del país, entre ellos Pulzo, recogieron la impresionante historia, no solo por el dramatismo que reviste, sino por el prestigio y la credibilidad del medio que la respalda. Pero la historia, al día siguiente, se cayó como un castillo de naipes.

“Se publicó la información y ayer estábamos en un seguimiento, y otro periodista del periódico localizó al agente. Y para nuestro estupor, o para mi sorpresa, el agente dijo que él [el supuesto ladrón] había tratado de ayudarlo”, admitió el experimentado periodista.

Después de eso, Schwartz contó en la emisora que la noche de este martes llamó al policía Barraza, que le contó su versión. “Anoche mismo dejé instrucciones en el periódico para que por todos los medios intenten localizar al muchacho. Porque también quiero hablar con él, y si veo que es el caso, ofrecerle mis disculpas personales y en el periódico”, dijo.

“De momento, todavía estamos tratando de tener la total claridad de lo ocurrido”, agregó Schwartz en la frecuencia radial. “Y por otra parte también, por su puesto, internamente en el periódico voy a hacer una reflexión, un análisis de todo lo que ocurrió, ver qué pasaba con esos testigos que dijeron que había robado, etc.”.

Anticipó que este miércoles sería “un día exhaustivo” para aclarar dos cosas: “El procedimiento que se siguió para hacer la información y constatar cuál de las versiones es la acertada. Por supuesto que una opinión de un policía me parece respetable. Pero queremos tener toda la claridad sobre este incidente”.

“Es la primera vez que me enfrento a una situación de estas en 40 años de oficio y presumo que aprenderé mucho de todo lo que trate de indagar hoy”, agregó reflexivo. “Cuando tengamos la claridad absoluta de lo que ocurrió, las versiones de uno y otro lado. Si una lección mínima ya he aprendido de este incidente es no llegar a ninguna conclusión hasta tener una certeza absoluta de todo lo que ocurrió”