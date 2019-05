El diario decidió publicar la fotografía con el titular “La imagen de vileza en medio de la desgracia”, y en el artículo criticó “la bajeza humana” de un hombre que supuestamente aprovechó que el hombre estaba tendido malherido en el suelo para robarle su reloj, y que “las voces de alerta de unas cajeras frustraron su fechoría”.

La foto causó tanta conmoción en el país, en especial porque el vigilante Javier Julio Peña falleció horas después en el hospital de la ciudad por la gravedad de las heridas que le dejaron los cuatro disparos que recibió en el asalto a una empresa de giros, que fue necesario aclarar la situación.

Por eso, el patrullero de la Policía de Barranquilla John Barraza desmintió en el portal La Otra Verdad de esa ciudad esa información y dijo que lo intentaba el joven era ayudar al herido:

“Fue el primer ciudadano que me ayudó a mí a prestarle los primeros auxilios. Manifestaron que le estaba quitando el reloj, pero no; él desabrochó el reloj lo subió hacia el antebrazo y le tomó el pulso. Fue uno de los que me ayudó a quitarle el chaleco antibalas al señor”.