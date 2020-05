View this post on Instagram

#Noticias #Cesar #chiriguaná En la sierra corregimiento de Chiriguaná en el departamento del cesar los habitantes están indignados por el asesinato de una niña de 12 años. La comunidad toma justicia por sus propias manos y le prende fuego a la motocicleta y vivienda del presunto asesino. #Noticiaendesarrollo @magazininformativocesar WWW.MAGAZININFORMATIVOCESAR.COM