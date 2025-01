Ha pasado casi un año desde que se conoció el caso de Dilan Santiago Castro, un bebé de dos años que fue encontrado sin vida el 10 de febrero de 2024 en zona rural de Usme, en una finca en el sur de Bogotá. Medicina Legal en su momento confirmó que la causa de su muerte fue asfixia mecánica, luego de encontrar señales de su cuerpo.

Su madre, Derly Rivas, y su abuela, Blanca Joven, reaparecieron en Bogotá para hacer un plantón frente a los juzgados de Paloquemao y allí expusieron la situación, pues aseguran que el caso ha tenido algunas trabas y no se tiene justicia hasta el momento con la muerte del menor.

Quién sería el presunto asesino del niño Dilan Santiago Castro

Pulzo conoció en exclusiva que ya hay una fecha para que la Fiscalía tome una decisión y emita la primera orden de captura del presunto asesino de Dilan Santiago Castro, la cual sería el próximo 5 de febrero. Todo el material probatorio apunta a que el principal sospechoso del crimen sería Fáiber Restrepo Salazar, a quien correspondería el ADN encontrado en la saliva que tenía el niño Dilan Santiago en su pecho.

“Solo quiero que se haga justicia, que no haya impunidad. Ya la Fiscalía tiene todas las pruebas, no entiendo por qué no han emitido orden de captura”, dijo Derly Rivas, mamá del menor, a este medio.

También, la madre del pequeño contó a este portal que tiene sospechas sobre el hermano de Fáiber Restrepo Salazar, quien habría participado en el crimen, aunque todavía no se cuenta con material probatorio que permita señalarlo.

Por ahora, la familia está a la espera de que la justicia actúe y aseguran que no descansarán hasta conocer quién fue el responsable del asesinato del menor. La madre asegura que es inocente y que no tiene nada que ver con ese crimen, pues ya todas las pruebas han salido a su favor.

