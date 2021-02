La mujer, quien solamente se identificó como Lisbeth, contó a Pulzo que ella fue la última inquilina legal de Abril y que, si bien reconoce a una de las “invasoras”, ella nunca le cedió el arrendamiento de la vivienda.

Lisbeth relató que conocía a Isabela porque era amiga de otra mujer venezolana que vivía en la casa, identificada como Eileen, y quien sí pagaba sagradamente el arriendo (junto a Lisbeth).

La vieja arrendataria de Abril dijo a Pulzo que tuvo que irse de la casa súbitamente (hace 7 meses) porque a su esposo le salió una oferta laboral en la costa. Allí, se dio el que ella reconoció como “su único error” en todo el problema.

Añadió que tuvo que pedirle el favor a Isabela porque ella no tenía tiempo para hacer el trámite, ya que su esposo tenía que irse de un día para otro hasta el norte del país.

De igual forma, indicó que la mujer que le hizo el favor de depositar el arriendo estaba interesada en tomar la vivienda que iba a dejar. Sin embargo, Abril se habría opuesto a la idea.

“Ella dice que le ha pagado arriendo, pero es que a ella nadie le arrendó. ¿Cómo se metió esa señora ahí? No sé, en realidad no sé de dónde sacó las llaves; yo no sé, no puedo acusar a nadie”, manifestó a Pulzo.