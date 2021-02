green

La problemática la puso sobre la mesa el programa ‘Séptimo Día’, que tuvo en cuenta el testimonio de dos propietarias de apartamentos en Bogotá que denuncian que pusieron sus predios en arriendo y terminaron viviendo un completo infierno.

Una de las propietarias es Sandra Suárez, que asegura que duró 8 meses sin recibir plata de parte de su arrendatario llamado César Vívenes. Además, el hombre se resistió a entregar el lugar y seguía viviendo gratis, literalmente.

El sujeto, al ser interrogado sobre cuándo entregaría el apartamento, respondió:

“Yo no quiero hacer declaraciones y me acojo a cualquier derecho constitucional asociado al respecto y que las autoridades competentes de Colombia, según las leyes colombianas, determinen eso”.

A Sandra le tocó seguir pagando la administración del apartamento pese a que no recibía un solo peso por el arriendo del mismo.

“Usted sabe que me pueden embargar mi apartamento, a mí el Gobierno no me regaló mi casa, yo pago una hipoteca para que usted viva gratis”, le dijo Sandra Suárez de frente a César Vívenes, ante las cámaras de ‘Séptimo Día’.

En el caso de Sandra Suárez, el pasado 13 de enero César Vívenes devolvió el apartamento, con evidencias de desgaste en los muebles, sucio, descuidado y con varios daños.

Según Sandra, el inquilino se fue y le quedó debiendo cerca de 17 millones de pesos.

Arriendos en Colombia: abuso de algunos arrendatarios

Otro caso similar lo vivió la señora María Buitrago, que asegura que su arrendatario, Renzo Guyún, le adeuda 11 millones de pesos por habitar en su vivienda. El hombre lleva más de un año sin pagar la mensualidad, según ese mismo programa.

Interrogado sobre por qué no ha cumplido con la obligación, el sujeto respondió que no lo hace porque él le pidió a María que autorizara la salida del conjunto y esto no pasó.

“Tengo testigos, iba a salir hace 4 meses y no estoy autorizado. Le debo un año de arriendo porque yo le dije a ella que me autorizara”, respondió Guyún.

Ante esto, la señora María asegura que esa respuesta es una mentira y que su arrendatario la ha repetido durante 4 meses para no pagarle.

‘Séptimo Día’, además, constató que algunos documentos habrían sido falsificados por Guyún, no cumplen con las especificaciones ni con el sello de la notaría respectiva.

De acuerdo con el programa, Renzo también se fue, por fin, del apartamento y lo entregó en un pésimo estado, con destrozos. Además se fue debiendo más de 14 meses de arriendo.

Estas son las historias completas en Séptimo Día (minuto 33:26):