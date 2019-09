Raiza Paola Moreno Herrera, de 26 años, y Jair Hernández Flores, de 37 años, se refirieron a la muerta de la pequeña que, inicialmente, llegó a un centro médico con problemas respiratorios y luego le encontraron signos de abuso sexual.

Según dicen, se encontraban en una situación económica precaria y por eso optaron por dejar a la bebé, desde los 8 días de nacida, con una prima de Jair llamada Isabel Plaza.

“Yo no quería entregársela porque me daba dolor y ella se molestó. Me dijo que me arrepentiría cuando estuviera pasando trabajo”, contó Raiza Moreno, mamá de la pequeña, al diario El Heraldo.

La mujer que se estaba haciendo cargo de la niña tiene 41 años y les prometió a los papás darle todas las comodidades para criarla lo mejor posible. Sin embargo, varias semanas después, la bebé fue trasladada enferma, con signos de abuso sexual y, finalmente, murió de un paro cardiorrespiratorio en una clínica.

“Ella me dijo que tenía dos hijos varones, que ya estaban grandes, y por eso quería la hembra”, relató Raiza.

La niña fue inscrita como como Mía Isabel. Sin embargo, en la Clínica Los Almendros, en Barranquilla, donde falleció, aseguran que no tiene registro civil. “Ella (Isabel Plaza) me pidió que no la fuera a registrar para poder hacerlo después e inscribirla en el seguro”, agregó la madre de la pequeña.

De acuerdo con CM&, el médico de turno que recibió a la niña se percató de que la menor presentaba maltratos en sus partes íntimas.

“Se le hizo el examen físico completo (a la niña). El médico halló unos signos de desgarro, de lesiones perigenitales, que le llamó mucho la atención, y en vista de eso se llamó a Medicina Legal”, explicó el doctor Álvaro Escamilla, médico coordinador de la clínica Los Almendros.

La niña murió aproximadamente 5 horas después de haber ingresado a este centro hospitalario.