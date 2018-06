Según confirmó el director, en una entrevista con Blu Radio, este jueves, todos los aspirantes que le pagaron al ‘Cartel de los intelectuales’ (entre 20 y 25 millones de pesos por un cupo), ya están identificados y “nunca van a poder ingresar a la Unimagdalena”.

“Lo que están haciendo las autoridades es indagar, nosotros ya les entregamos los contactos de los familiares para establecer quién pagó. Seguramente deben ser sus padres porque la gran mayoría de los suplantados son menores de edad”, afirmó el rector.

De acuerdo con Vera, desde la universidad que dirige no se pueden tomar mayores medidas contra las personas implicadas en este escándalo de fraude, en el que enfatiza que la culpabilidad es exclusivamente de los familiares de los aspirantes:

“En este caso la responsabilidad más grande, así las autoridades lleguen o no a esos padres, es la moral y social sobre esos padres de familia, porque un jovencito de 16 y 17 años, recién graduado del bachillerato, no tiene para pagar 25 millones de pesos para querer estudiar medicina”.

Sin embargo, en su diálogo con la emisora, Vera criticó fuertemente la posición de las personas que pagaron:

“Eso es más un impulso de los padres que la verdad yo me pregunto: ¿Qué mensaje le dan a su hijo cuando, en vez de decirle que se prepare y estudie, le dicen: ‘No, no se preocupe que yo le pago a otro que tiene más capacidades que usted para que se gane ese cupo que usted no se puede ganar’?”.