Eso aseguró la mujer en una entrevista con el medio local Seguimiento.co, donde además explicó por qué la Policía en un allanamiento en su casa encontró una ropa con sangre, que según esa autoridad pertenecía a Luna Parra —hallado ahorcado en una celda del CTI de la fiscalía este martes—.

“La ropa sucia que encontraron es de mi hijo que llevó a la niña al puesto de salud”, aseveró la mujer a ese medio y agregó que su primogénito y otro joven alzaron a la víctima de 10 años (herida con puñaladas) y la trasladaron al centro médico en una moto para salvarla.

La mujer afirma que en la madrugada del domingo, cuando hallaron a la niña torturada y muerta en una vivienda el sector de Gaira (Magdalena), ella estaba con su esposo dentro de su residencia.

“Nosotros estábamos en la casa. Él (acusado de feminicidio) se había metido como a las 1:00 o 2:00 de la mañana porque estaba bebiendo. Yo me había levantado porque vendo arroz allá abajo. Me levanté con mi hija y lo vimos en la nevera tomando agua, cuando escuchamos un escándalo, salimos y vemos al papá con la ‘peladita’ en brazos. Él le grita: ‘Will me mataron a mi hija’”, contó Navarro, citada por el portal.