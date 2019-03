Esa decisión judicial se dio en las últimas horas, luego de que la Fiscalía apelara la medida en primera instancia que se le otorgó en febrero pasado por vencimiento de términos.

A la salida de la diligencia, Zabaleta habló con Caracol Radio y le dijo que él y su defensa creen que solo lo vincularon al proceso por intereses económicos:

“Hemos pensado que es por buscar un responsable y cobrar la recompensa que asciende a 70 millones de pesos. […] Tengo entendido que no se ha pagado porque necesitan tener un veredicto de condena para que se le pueda dar la plata al testigo que denunció. Tenemos entendido que este señor ha renunciado también a la protección de testigos y que no ha vuelto a aparecer”.

En @CaracolRadio Hugo Zabaleta, implicado en el asesinato de la porrista de millonarios, aseguró que su captura ocurrió solo para cobrar la recompensa. pic.twitter.com/qzKsVnXM33 — César Flechas (@CesarFlechas) March 29, 2019

Además, según él, todo se trata de un montaje judicial para que las autoridades muestren resultados, pues no han resuelto el homicidio que se registró el 30 de noviembre de 2013 en el parque Los Ángeles, del barrio Castilla, en el suroccidente de Bogotá.

“A esto se le puede definir como un falso positivo. Necesitan cobrar ese dinero, esos 70 millones de pesos y darle un resultado a la sociedad donde quede que la Fiscalía está haciendo su trabajo, pero lamentablemente no lo está haciendo bien porque cinco años después y que vengan a dar con una persona inocente que lleva desde los 13 años viviendo en Castilla y que no se ha ido del barrio, me parece que sí es un falso positivo judicial”.

El joven agregó que la Fiscalía lo está inculpando con un testimonio “muy flojo” porque el testigo “tenía 13 cervezas en su organismo” el día de los hechos. Además, se dio en un sector lluvioso y oscuro, “y adicional a esto él tiene un retraso cognitivo, según confirmó Medicina Legal”. Zabaleta señaló que no entiende como toman una versión tan delicada de una persona que “está bajo el influjo del alcohol”, cuando a un conductor le pueden inmovilizar un carro por dos cervezas.

Sobre el testigo, Zabaleta también le dijo a la emisora que espera que en la próxima audiencia, que es el 25 de abril a las 8:00 de la mañana, se presente el testigo de la Fiscalía: “Es de suma urgencia que se presente para poder esclarecer el asunto. Es de mi interés que el aparezca. No sé por qué es tan complicado, si es el testigo estrella por qué hay tantas dificultades para traerlo a las audiencias, si es el interés de ellos [los investigadores de la Fiscalía] resolver de esto de una manera rápida y efectiva”.

Insistió en que él nunca se acercó a la víctima y que las características físicas que describe el testigo son diferentes y que él es más alto que supuesto asesino.

Por último, anunció que prepara una contrademanda administrativa porque poco a poco lo han ido favoreciendo las pruebas débiles del ente acusador y que el Estado debe retribuirle a él y a su familia los siete meses que pasó en la cárcel La Modelo porque “son experiencias difíciles de olvidar”. Y puntualizó: “No he podido ir a trabajar, me he encontrado con problemas de mucho insomnio, de mucha intranquilidad de que vayan a atentar contra mí por algo que no hice”.

Escuche aquí la entrevista completa con Caracol Radio: