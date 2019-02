La entidad llevó a cinco personas a testificar contra el procesado, pero todas coincidieron en afirmar que no pueden reconocer a la persona que atentó contra la vida de la joven el 30 de noviembre de 2013 en el parque Los Ángeles, del barrio Castilla, en el suroccidente de Bogotá.

Varios de ellos relataron lo que vieron esa noche, pero al preguntarles si podían identificar al agresor de Ovalle, tres de ellos contestaron que los árboles del parque, la lluvia, y la oscuridad impidieron ver el rostro del asesino:

– “Recuerdo que ese sujeto era un poco más alto que ella. La piel de él era caucásica y llevaba un jean. Básicamente ese sitio está rodeado de muchos árboles y la iluminación no era muy buena”.

– “La verdad estaba muy oscuro y no se le veía su cara”.

– “Estaba muy oscuro. Vi las siluetas de dos personas, pero no se le podía observar su rostro”.

Pese a que debía asistir, Zabaleta Sossa no se presentó en la audiencia. El acusado fue dejado en libertad en las últimas semanas por vencimiento de términos, mientras la Fiscalía insiste en que lograra demostrar que este joven es el único responsable del crimen.

Entre tanto, sobre el momento del atraco y asesinato de la joven, un testigo relató:

“La noche era lluviosa, estaba un poco oscuro y empezamos a escuchar los gritos de una muchacha en el parque y nosotros salimos a mirar por la ventana. En ese momento, estaba ella forcejeando con un hombre. Este hombre la estaba intentando robar, ella llevaba un bolso. Entonces, ella opuso resistencia. El forcejeo duró un tiempo”.