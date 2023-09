En las últimas horas han sido pocos los temas que han tenido más relevancia en el país que el supuesto síndrome de Asperger que, según expresó Juan Fernando Petro en el programa ‘Los informantes’, padece su hermano, el presidente Gustavo Petro.

Ni el regreso de Laura Sarabia al Gobierno ni la ayuda que el hermano del mandatario confesó conseguir desde las cárceles del país para que ganara las elecciones han suscitado más conversaciones que la supuesta condición de Petro.

Aunque en la entrevista con la ‘Nena’ Arrázola Juan Fernando Petro dijo que el presidente tenía Asperger, en Blu Radio terminó diciendo que no sabe a ciencia cierta si en realidad padece ese síndrome. Según detalló el psicólogo que lo diagnosticó a él nunca examinó a su hermano.

Aunado a ello, el jefe de Estado atacó nuevamente a la prensa por las noticias que han salido sobre su salud, pues para él son malintencionadas. Asimismo, negó lo que dijo su hermano y aseguro que es imposible que los hayan diagnosticado con Asperger.

Ante ese cruce de versiones, característica de la actual administración, la senadora Paloma Valencia retomó la petición de la oposición para que el presidente se someta a exámenes médicos y con ello aclare cómo está su salud.

La congresista indicó que las ausencias del presidente Petro no concuerdan con los síntomas del Asperger. Por lo tanto, afirmó que él debería mostrar un diagnóstico claro por parte de su médico, “para que se pueda saber si realmente está enfermo, tiene una adicción o le da pereza reunirse con los colombianos”.

Semanas atrás, el Centro Democrático y Cambio Radical lideraron la propuesta ante el Senado de la República de que al presidente le hagan una serie de exámenes médicos para medir si está condiciones de ejercer su cargo, ante las más de 80 ausencias que ha tenido en distintos eventos.

Gustavo Petro niega tener Asperger y muestra enojo con su hermano

En su cuenta de X (antes Twitter), Petro señaló que cuando se empezó a diagnosticar el Asperger en Colombia él tenía 34 años, motivo por el cual, a su juicio, queda en evidencia que su hermano no dijo la verdad.

“Es imposible que nos hayan diagnosticado ese síndrome cuando éramos niños porque esa enfermedad solo empezó a diagnosticarse en 1994, tenía 34 años y dejó de estar en los tratados de diagnósticos en 2013 porque la ciencia la rechazó como una enfermedad específica”, puntualizó.

El presidente remarcó su disgusto con Juan Fernando Petro, ya que dijo no entender la razón por la que lo señaló de tener el mencionado síndrome: “Hay cosas que ya no entiendo en la relación entre la prensa y mi familia. Pero esto me dejó boquiabierto. Algo pasa con mi hermano. Jamás he recibido un diagnóstico sobre el síndrome de Asperger”.