Gustavo Petro sigue estando en el ojo del huracán, pero ahora por cuenta de su hermano Juan Fernando Petro, quien dijo en el programa ‘Los informantes’ que el mandatario sufre del síndrome de Asperger.

El presidente no se había manifestado al respecto, pero decidió responder en un mensaje desde su cuenta de X (antes Twitter).

Jamás he recibido un diagnóstico sobre el síndrome de Asperger.

Hay cosas que ya no entiendo en la relación entre la prensa y mi familia. Pero esto me dejó boquiabierto. Algo pasa con mi hermano.

