Luego del ataque de un grupo de disidencias de las Farc esta madrugada en una zona rural de Buenos Aires, Cauca, que dejó seis soldados muertos, el presidente Gustavo Petro señaló que la paz total, que plantea a las disidencias de las Farc, no es un pase libre para la ilegalidad.

(Le puede interesar: Petro envió duro mensaje a disidencias, por ataque en Cauca que dejó 6 militares muertos)

“Esa paz no puede ser ingenua, no estamos abriendo un permiso del Estado para traquetear, cuando hablamos de diálogos no damos permisos para lo ilegal, los damos para hablar, pero debe haber voluntad”, dijo el jefe de Estado.