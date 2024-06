Por: El Colombiano

“Quiero que la firma de esta ley se haga en la Plaza de Bolívar el 16 de julio, los espero ahí”, expresó el presidente Gustavo Petro, convocando a la ciudadanía a la plaza para presenciar la sanción de la reforma pensional.

Esto lo dijo en Soacha, en donde el mandatario dijo que “estamos reduciendo los subsidios a dos grupos poblacionales y aumentando sus montos a $ 230.000, para sacar de la pobreza a una persona” y extenderlo a 2 millones de adultos mayores.

Hay que recordar que el Congreso aprobó este articulado al final de la pasada legislatura, y contempla aumentos en los subsidios pensionales para ancianos y reconocimientos para las mujeres que se dedicaron a sus hogares, según señaló Petro durante el lanzamiento del proyecto PAS (Puntos de Abastecimiento Solidario) en Soacha.

Con una inversión de medio billón de pesos, el Presidente @PetroGustavo lanzó el programa Puntos de Abastecimiento Solidario (PAS) desde el municipio de Soacha, Cundinamarca. Esta es la estrategia del #GobiernoDelCambio para intensificar la lucha contra el hambre en 150… pic.twitter.com/kz8xf4QkfU — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) June 28, 2024

También mencionó que, al sancionarse la reforma, se podrán corregir injusticias como las de “muchas madres y abuelas que dedicaron su vida a levantar un hogar y que esta sociedad machista no les reconoce como trabajo, ni cuenta en las estadísticas económicas, y el tiempo dedicado a criar hijos e hijas no se contabiliza para una pensión”.

Por ello, dijo: “Le pido a la Corte Constitucional que no escuche a los enemigos del pueblo, que no quieren que el dinero que vamos a gastar en la vida de 3 millones de personas y en el derecho de cada trabajador y trabajadora a pensionarse, se entregue a la gente y no se convierta en ganancias para los banqueros”.

Asimismo, afirmó que “esto comienza dándole dinero público a quienes tenían el derecho de pensionarse por haber trabajado toda su vida y que hoy sobreviven vendiendo Bon Ice en plazas frías o calurosas”.

Enfatizó que “esa ley que acaban de aprobar es la verdadera construcción del Estado social de derecho, y la Corte Constitucional, creada por la Asamblea Constituyente de 1991, tiene la tarea de vigilar y hacer realidad ese Estado de derecho”.

En este contexto, consideró que “el dinero de las pensiones no puede ir a la riqueza de los banqueros, debe ir a nuestros ancianos y a los trabajadores, para que puedan vivir con dignidad sus últimos años”.

Cabe resaltar que, a partir del 1 de julio de 2025, Colombia implementará un nuevo sistema pensional, que tiene como clave la afiliación universal, es decir, todos los trabajadores estarán afiliados a Colpensiones, con base en el umbral de 2,3 salarios mínimos. Por encima de ese tope esos ahorros se cotizarán en los fondos privados de pensión.

También habrá un esquema de pilares, que se basa en cuatro estructuras para garantizar acceso a las pensiones, incluso sin cumplir requisitos mínimos, como solidario, semicontributivo, contributivo y ahorro individual. Además, la administración de un fondo pensional, que tendrá un comité de expertos para gestionar los recursos de los cotizantes, y así garantizar rentabilidad y evitar su uso para otros fines.

