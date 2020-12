green

Gustavo Petro entregó este viernes una declaración que pocos esperaban escuchar de él cuando aseguró en una entrevista con la revista Semana que, si no lo eligen presidente en el 2022, se retiraría de la política.

El senador de la oposición hizo ese anuncio cuando le preguntaron por la llegada de Armando Benedetti a lo que muchos denominan como petrismo. Él aseguró que no le gusta que califiquen de esa manera al movimiento que él lidera y en su explicación hizo referencia a su futuro político.

“Si esta vez no ganamos, en el 2022, yo creo que mi ciclo político termina. Le toca a otra generación la enorme tarea de encontrar la transformación real. Colombia necesita transformarse. Como va, va hacia el abismo, a destruirse como sociedad, no se va a construir como nación. Eso no se hace construyendo un petrismo. Estamos construyendo un movimiento diverso, plural, mucho más diverso de lo que fue Colombia Humana en 2018”, afirmó Petro en la entrevista.

Al senador le recordaron que Sergio Fajardo también dijo lo mismo en las pasadas elecciones, y ante eso reculó un poco en su idea de que se retiraría definitivamente en caso de perder en 2022. “No quiero repetir eso, no lo estoy afirmando así, porque uno no conoce… pero en realidad, mentalmente, yo si creo que mi ciclo político se agota porque lo que haría es repetirme en lo que ya estoy“, manifestó.

Al ser consultado por qué le gustaría hacer cuando se retire de la política, el exalcalde de Bogotá aseguró que se visualiza escribiendo algunos libros.

Igualmente, el congresista invitó a sus seguidores a que le den importancia a las elecciones del Congreso del 2022 y no solo a las presidenciales. En sus cuentas, esa corporación también debe cambiarse drásticamente porque, aseguró, en dado caso de que él sea presidente y tengan un Congreso adverso, le harían un “golpe de Estado en tres meses”.

