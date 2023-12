El fin de semana, el mandatario celebró la Navidad con una comida junto a habitantes de calle, a los que invitó a la Casa de Nariño. Fueron cerca de 700 personas de comunidades vulnerables las que asistieron el pasado domingo 24 de diciembre al palacio presidencial.

Varias imágenes se compartieron del evento y en una de ellas aparecía Antonella junto a varios de los asistentes.

Un usuario de X compartió dicha imagen y Marbelle la citó para insinuar que la hija del jefe de Estado era una habitante de calle y eso le valió muchas críticas, por su innecesario ataque a una menor.

La situación, naturalmente, molestó a Petro, que ya anunció acciones legales contra la cantante e instó a la artista no solo a no estigmatizar a esas comunidades, sino a no hostigar a una niña.

El tema había quedado ahí hasta que en la noche del martes, una joven identificada como Jerome, que también se dio a conocer en redes sociales por ser crítica de las reformas del Gobierno Nacional, le respondió que tenía una posición selectiva sobre afectar a una menor de edad.

Según ella, el presidente la “hostigó” directamente por oponerse a sus proyectos y le dijo que “la moral selectiva también es una bellaquería muy ignorante”.

El presidente tiene toda la razón, “hostigar una menor de edad es una bellaquería muy ignorante". Ojalá recuerde que hace unas semanas ÉL me hostigó a mí por oponerme a sus reformas. La moral selectiva también es una bellaquería muy ignorante, presidente. https://t.co/mVzTMMHrIq — Jerome (@SoyJerome__) December 27, 2023

Sin embargo, horas después, en la mañana del miércoles se popularizó un segundo mensaje. Esta vez de alguien más joven y fue Francisco Vera, el conocido niño ambientalista, que a sus 13 años ya fue reconocido por la UNICEF como el primer defensor del medio ambiente y la acción climática para América Latina y el Caribe.

Él, desde otra orilla, le agradeció a Petro que como jefe de Estado defienda a los niños porque, dice, él ha sufrido un matoneo constante “por más de 2 años y el Estado nunca hizo nada” y eso lo llevó al “exilio y la persecución continua”.

Gracias por esto señor Pdte. @petrogustavo.

A mí muchas personas me han hostigado, amenazado y matoneado por más de 2 años y el Estado nunca hizo nada.

Hoy estoy en el exilio y la persecución continua.

Que estás acciones protejan a todos los niños ciudadanos colombianos. https://t.co/CrHLcAIqgk — Francisco Javier Vera Manzanares 🌍 (@franciscoactiv2) December 27, 2023

Los mensajes siguen llegando desde todos los sectores y por ahora se espera el avance del proceso entre la cantante y el presidente.

