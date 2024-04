Después de la visita que le hizo el presidente Gustavo Petro a Nicolás Maduro en Caracas, el mandatario colombiano se reunió con quien, para la cabeza del régimen chavista, es el representante de la oposición en ese país: el gobernador Manuel Rosales, para muchos, un candidato ‘alacrán’ que sirve a los intereses electorales de Maduro. Sin embargo, varias pistas permitirían inferir que eso no quiere decir que Petro no tenga contactos con la verdadera líder opositora, María Corina Machado.

El hecho de que el presidente Gustavo Petro no se hubiera encontrado con Machado en la capital venezolana desató una controversia, que se agudizó porque, en su reporte al país, el mandatario aseguró que había hablado de una propuesta “con sectores de la oposición, quizá los más importantes en este momento”. Pareció no reconocer que Machado, en las elecciones de octubre pasado, obtuvo una aplastante victoria con más de dos millones y medio de votos, y se erigió, por voluntad de los venezolanos en las urnas, como la auténtica líder de la oposición.

El propósito de su gestión, según el presidente Petro, es “fundamentalmente una intermediación, una mediación colombiana para lograr la paz política en Venezuela, para lo cual habló primero con Nicolás Maduro. En esto, el mandatario colombiano es pragmático: “La paz política en Venezuela puede ser también la paz armada en Colombia, la paz del desarme”.

Sin embargo, a la luz de ninguna lógica (aunque con el mandatario colombiano nunca se sabe) una “paz política” en Venezuela puede entenderse sin la participación de la amplia oposición liderada por Machado. Pero Petro se mostró cauto. “Así que aquí, públicamente, no puedo hablar mucho de este tema. Estamos construyendo una propuesta democrática en Venezuela que espero garantice un mejor bienestar del pueblo venezolano, tanto el que habita en el país como el que está en nuestro país, Colombia”.

Corina Yoris, la candidata que Machado propuso en su lugar por haber sido inhabilitada por el régimen, se refirió al hecho en Caracol Radio. “Petro habló de su reunión con el gobernador Rosales, y nosotros no hemos sido en ningún momento llamados a ninguna reunión. De tal manera que él no se reunió con la oposición. El gobernador Rosales no está representando la oposición. La oposición está formada por la Plataforma Unitaria y María Corina Machado. La conclusión que se saca de allí es que él no se reunió con la oposición”.

Pero después Yoris también esbozó una idea en línea con la tesis que está tomando fuerza en el sentido de que Petro sí tiene contactos con Machado. “Si él tuvo una reunión con el embajador Rosales, eso puede tener muchas interpretaciones. Quién nos dice a nosotros que él está reconociendo al gobernador Rosales como el único opositor y no al revés: que esté visitándolo para pedirle que se acerque a la real oposición”. En todo caso, calificó esas dos conclusiones como “muy arriesgadas”.

En Washington, el canciller encargado, Luis Gilberto Murillo, dijo que los canales de comunicación con Machado están abiertos, que son fluidos y que no la desconocen como líder opositora. “Nosotros nunca hemos desconocido el sector de María Corina Machado. Yo he tenido conversaciones permanentes con representantes. Primero, yo he conversado de manera muy confidencial con María Corina Machado”, dijo, lo cual refuerza la idea de que la propuesta que está trabajando Petro no deja por fuera a Machado.

Así lo entiende el exvicepresidente de Colombia Francisco Santos, que en un primer momento se mostró indignado cuando se dijo que Petro no se había reunido con Machado, pero después cambió de parecer y, aunque cauteloso, ve un panorama prometedor.

“Algo está pasando”, aseguró Santos en ‘La tarde’, de NTN24, basado en la confidencialidad de la relación que mencionó Murillo con Machado. “Lo que creo es que se abrió una puerta y estamos en una ‘y’”, cuya bifurcación “ofrece dos caminos: el autoritarismo, lo mismo, y un desastre; o lo otro son unas elecciones bastante más libres, porque la total libertad sería que María Corina estuviera, con alguien que de verdad acuerden con una salida de ellos [el régimen], y quien va a ser el conducto de todo eso es Petro”.

“Estamos en un momento totalmente distinto”, aseguró Santos. “Si logramos resolver el problema de la dictadura en Venezuela y Petro es el actor fundamental, se merece lo que le den: el Nobel, lo que sea. Porque Colombia sin Venezuela resuelto nunca resuelve sus problemas. Veo que estamos en un momento distinto. Algo está pasando y siento que hay una oportunidad inmensa. Obviamente, con personajes como Maduro, inclusive con Petro, de pronto todo puede salir mal, pero todo puede salir bien. Hay un gran interrogante, y es si Maduro se gobierna solo u otros países como Cuba, Nicaragua y Rusia permiten que esto se dé”.

Esa gestión de Petro puede tener éxito por razones como su cercanía ideológica y personal con Maduro, lo que, para muchos, le da legitimidad ante la cabeza del régimen chavista. De otro lado, Petro, por haber sido víctima de la privación de sus derechos políticos cuando fue alcalde de Bogotá, los defiende con firmeza y, así no lo exprese abiertamente, sabe que, en Venezuela, a Machado y otros candidatos presidenciales de la oposición les están conculcando esos derechos.

Además, el concepto de “paz política” que emplea Petro no se puede entender sin elecciones libres y transparentes, sin una democracia plena. Al asumir el rol de mediador, el jefe de Estado colombiano también se impuso la tarea de la coherencia en el discurso, salvo que su idea de democracia sea la misma de Maduro. De hecho, gestionar una transición democrática en Venezuela dejará expuestas las verdaderas ideas de Petro al respecto y pondrá a prueba su independencia frente al vecino recalcitrante.

