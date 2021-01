green

El reconocido politólogo estadounidense manifestó en Semana que Colombia cumple con todas la condiciones para que el populismo se extienda dentro de su territorio, ya que el Estado no es equitativo, tiene altos niveles de inseguridad social y sus partidos son “débiles”.

Ante este panorama, Levitsky aseguró que no considera que Gustavo Petro sea una persona antidemocrática y del todo populista. Incluso, precisó que el político cordobés ha elegido las reglas de la democracia.

“No me parece tan obvio que sea un actor antidemocrático. Pero es una figura que opera en la zona gris entre la izquierda chavista y la más moderada en América Latina. Me parece que optó por la política electoral y civil”, puntualizó.

Pese a que afirmó que no conoce bien la situación del país, señaló en ese mismo medio que no cree que en Colombia triunfe un candidato presidencial que quiera imponer un plan de izquierda radical, por lo cual considera que Petro no va a presentar un programa chavista en las próximas elecciones.

“Es casi imposible que tenga éxito en eso, por eso no creo que Petro sea tan payaso de lanzar un proyecto chavista en el contexto colombiano. Petro es todo, pero imbécil no es”, agregó en la publicación.

Levitsky, quien enfatizó que el populismo no es solo una característica de la izquierda, finalmente indicó en Semana que el expresidente Álvaro Uribe fue un poco de populista durante su mandato.

Mario Hernández no ve a Gustavo Petro como presidente

El empresario habló en Pulzo sobre las posibilidades que tiene Gustavo Petro de llegar a la Casa de Nariño y aseguró que no lo ve como presidente de Colombia, puesto que no hizo una buena labor en la Alcaldía de Bogotá.

“Yo no lo veo porque anda en contra de todo, no es constructivo. A todo el mundo critica. Su discurso no es claro. Yo no lo veo que tenga gran (posibilidad)”, agregó.

Mario Hernández, además, afirmó en este mismo medio que aún está a la espera del candidato que decida apoyar el expresidente Uribe debido a que no ve un postulante claro en el Centro Democrático.