Carlos Fernando Galán, concejal de Bogotá, está abocado a su tarea de control político en el cabildo y el desarrollo de iniciativas que le ayuden a la ciudadanía de la capital del país. Sin embargo, en diálogo con Pulzo, sacó unos minutos para analizar lo que podría pasar en las elecciones presidenciales del 2022.

Su hermano, Juan Manuel Galán, será candidato y ha hecho parte de las reuniones que han organizado varios políticos del denominado centro que también tienen la intención de estar en el tarjetón de la contienda electoral del próximo año en Colombia. Según ha trascendido, ese sector realizará una consulta primaria, en la que el ganador será el candidato único de ellos en la primera vuelta y recibirá el apoyo en bloque de los demás.

Sin embargo, en los últimos días se han conocido algunos roces entre ellos que preocupan a sus seguidores, quienes creen que si se priorizan los egos y no llegan juntos a la primera vuelta, el beneficiado será el uribismo.

Galán destacó lo necesario que es que los candidatos del centro consoliden una candidatura única con la que puedan presentarse como una opción fortalecida para liderar el país. “Es normal que haya diferencias en el centro, pero yo creo que el escenario de polarización lo promueven y les conviene a los polos, a los extremos. Ellos están felices con que esa sea la dinámica en el país. Le tienen miedo a que el centro se ponga de acuerdo. Si el centro se pone de acuerdo, que creo que ya está la conciencia de que el único camino real para derrotar a esos extremos es que se configure una opción conjunta, si logramos hacerlo, no me cabe duda de que el candidato de centro que surja de ese proceso, es el candidato ganador del 2022. La clave es ponerse de acuerdo. Habrá que trabajar en un programa, esa es la clave”, aseguró Galán.

El concejal considera que son varios los temas que unen a los candidatos del centro y que a partir de ellos es que se deben sentar las bases para el diseño de un programa conjunto que resulte atractivo para los colombianos. “El grueso del centro apoya la implementación del Acuerdo de Paz, rechaza el populismo y medidas extremas que está probado que no funcionan. Esas visiones hay que aterrizarlas en esa propuesta de centro y si logramos hacerlo, con un candidato único, no me cabe la menor duda de que compite y es el próximo presidente”, agregó el líder del movimiento ‘Bogotá para la gente’.

Sobre los rumores que indican que los políticos que quieren ser parte de esa consulta de centro ya se están reuniendo, Galán manifestó que tiene entendido que efectivamente se están llevando a cabo dichos encuentros. Además, el concejal opinó que ellos deben optar por una campaña independiente y sin calcular alianzas con otros sectores.

“Se están moviendo y ojalá se pongan de acuerdo rápido. Si arrancan una campaña pensando en hacer alianzas con quienes no comparten una visión de país con el centro, pues se equivocan. Esa es una apuesta que hay que hacer, y hay que competir, y ojalá ganar para que no tengan que renunciar a visiones que tengan respecto al país. Sé que se están moviendo”, aseguró el excandidato a la Alcaldía de Bogotá.

Por último, Galán se la jugó a la hora de proyectar quiénes serían los protagonistas de la segunda vuelta de las elecciones, en caso de que estas fueran hoy. Sin embargo, aclaró que sabe que falta mucho para la contienda electoral y que el panorama puede cambiar. “Si fuera hoy la elección y ya se logra tener un candidato de centro, en mi opinión quien tiene más fuerza aparte del centro es Gustavo Petro, claramente. La derecha no se puede menospreciar, el expresidente Uribe se está moviendo, tratando de hacer una coalición, pero a hoy no la ha consolidado”, concluyó.